Стали известны победители в заключительных турах по быстрым шахматам среди сельских школьников в Удмуртии
В Дебесах (Удмуртия) 21 января, во вторник, определились победители в быстрых шахматах среди сельских школьников. Им стал 15-летний Михаил Шмаров из Марий Эл.
Михаил выиграл восемь партий подряд и одну вничью. Второе место занял представитель Татарстана 16-летний Азат Хурматуллин.
Среди девушек первое место заняла 16-летняя представительница Башкортостана Камилла Байбурина – за девять турниров у девушки ни одного поражения! Второе место у Альфии Гилязовой из Татарстана.
Все участники Всероссийских соревнования по шахматам и блицу среди сельских школьников побывали на фестивале снежных фигур, поиграли в национальные удмуртские игры и попробовали национальные блюда.
Напомним, на соревнования приехали 222 школьника из 17 регионов России. Заключительный день соревнований пройдет 22 января, участники сразятся в блице.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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