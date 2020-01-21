2020-01-21T16:59:32+03:00
Общество

Стали известны победители в заключительных турах по быстрым шахматам среди сельских школьников в Удмуртии

Соревнования проходят в Дебесах
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей СуворовФото: Сергей Суворов
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В Дебесах (Удмуртия) 21 января, во вторник, определились победители в быстрых шахматах среди сельских школьников. Им стал 15-летний Михаил Шмаров из Марий Эл.

Михаил выиграл восемь партий подряд и одну вничью. Второе место занял представитель Татарстана 16-летний Азат Хурматуллин.

Среди девушек первое место заняла 16-летняя представительница Башкортостана Камилла Байбурина – за девять турниров у девушки ни одного поражения! Второе место у Альфии Гилязовой из Татарстана.

Все участники Всероссийских соревнования по шахматам и блицу среди сельских школьников побывали на фестивале снежных фигур, поиграли в национальные удмуртские игры и попробовали национальные блюда.

Напомним, на соревнования приехали 222 школьника из 17 регионов России. Заключительный день соревнований пройдет 22 января, участники сразятся в блице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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