2020-01-22T05:33:41+03:00
Общество

В Ижевске наградили лучшие волейбольные команды

За победу боролись 72 коллектива в течение нескольких месяцев
Людмила Куликова
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Фото: администрация ИжевскаФото: администрация Ижевска
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В Ижевске наградили лучшие команды городского Первенства по волейболу. Об этом сообщает администрация города.

Первенство Ижевска по волейболу - традиционное начало волейбольного сезона после летних каникул. На этот раз за звание лучших боролись 72 спортивных команды в течение трех месяцев.

Среди команд встречались как профессионалы, так и любители, и даже молодое поколение - в сезоне 2019 года на Первенство города заявились 9 команд спортивных школ, 10 команд высших и средне-специальных учебных заведений Ижевска.

- Поздравляю победителей, вы доказали, что вы самые лучшие в своей категории. Восхищаюсь тем, что вы находите время не только выступать, но и время на тренировки, - отметил Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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