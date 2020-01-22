2020-01-22T08:53:18+03:00
Происшествия

Троих наркоторговцев из Удмуртии и Татарстана осудили

Также их обвиняют в отмывании денег
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске вынесли приговор трем наркоторговцам из Удмуртии и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- С января 2018 по июнь 2019 года 19-летний житель Агрыза в интернете заказывал наркотическое вещество, которое в последующем передавал бесконтактным способом через соцсети. После этого наркотики забирал из тайников 21-летний уроженец Сарапула, который также распространял их бесконтактным способом. В 2019 году в организованную группу вошел 18-летний ижевчанин, который также занимался сбытом веществ, - сообщает пресс-служба.

Злоумышленников задержали в июне 2019 года, в машине жителя Татарстана, а также в тайниках было обнаружено наркотическое средство массой около 150 гр. Кроме этого, была установлена причастность жителей Сарапула и Агрыза к отмыванию денег на сумму около 800 тысяч рублей.

В итоге суд вынес приговор 19-летнему жителю Агрыза назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, его 21-летнему подельнику – на срок четыре года и шесть месяцев. Отбывать наказание молодые люди будут отбывать в колонии строгого режима. 18-летний ижевчанин приговорен к пяти годам условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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