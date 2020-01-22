Иномарка совершила наезд на пешехода в Удмуртии

22 Янв. 2020 2020-01-22T05:28:37+03:00

Он находился на проезжей части в темное время суток

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В Удмуртии иномарка совершила наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Сообщается, что водитель автомобиля «Деу Нексия» совершил наезд на пешехода – мужчину 33 лет, находившегося в темное время суток на проезжей части. В результате происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

1 отдел УГИБДД по Удмуртии призывает пешеходов быть внимательными на дороге и обязательно иметь на одежде световозвращающие элементы.

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ИСТОЧНИК KP.RU