2020-01-22T09:27:34+03:00
Общество

Ежегодный чемпионат по спидкубингу пройдет в Ижевске

Для участия в турнире уже заявились ребята из Москвы, Тюмени, Набережных Челнов, Йошкар-Олы и Глазов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске пройдет ежегодный чемпионат по спидкубингу (6+) (Прим. ред. - вид спорта, заключающийся в сборке кубика Рубика и других головоломок на скорость). Об этом сообщает пресс-служба города.

Мероприятие пройдет 8-9 февраля в Лингвистическом лицее №22 имени Пушкина под эгидой Всемирной Ассоциации Кубика.

- Спидкуберам очень важно участвовать в турнирах, где можно почувствовать соревновательный дух, где есть отличная возможность познакомиться с другими участниками и пообщаться. В феврале 2019 года в Чемпионате участвовали около 100 человек. В этом году хотелось бы видеть среди участников как опытных, так и новичков, - отметил организатор чемпионата Данила Рогожников.

Соревнования пройдут по 11 дисциплинам, среди них – сборка кубика Рубика одной рукой, нестандартная сборка, сборка кубика вслепую.

На данный момент для участия в турнире уже заявились представители из Москвы, Тюмени, Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Глазова. Организационный взнос составляет 400 рублей. Всем участникам необходимо также зарегистрироваться на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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