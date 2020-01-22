2020-01-22T15:31:11+03:00
Происшествия

В Ижевске мошенница предлагала квартиры по заниженным ценам

Установлено, что она обманула 12 человек
Инга Коган
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Сергей ГрачевСергей Грачев
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В Ижевске задержали 29-летнюю женщину, которую подозревают в серии мошенничеств. Сотрудники полиции установили, что она предлагала гражданам оказать содействие в приобретении квартир в строящихся домах по заниженной стоимости.

- Низкую стоимость жилплощади женщина объясняла тем, что ее отец работает в строительной фирме и может решить вопрос с покупкой жилья без наценок. Кроме того, задержанная втиралась в доверие к своим знакомым и предлагала организовать совместный бизнес по реализации бытовой и цифровой техники, мебели и косметики из-за рубежа. У тех, кто соглашался с ней сотрудничать, подозреваемая брала различные суммы денежных средств под предлогом первоначальной закупки товаров, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Получив деньги – от 500 тысяч до 3 млн рублей, женщина переставала выходить на связь с потерпевшими. Сейчас установлено 12 потерпевших от ее действий. По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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