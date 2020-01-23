2020-01-23T06:29:26+03:00
Спорт

ХК «Ижсталь» вырвала победу у «Торпедо» из Усть-Каменогорска в овертайме

Встреча прошла 22 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ХК "Торпедо"Фото: ХК "Торпедо"
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После крупного поражения ХК «Ижсталь» на выезде в Усть-Каменогорске обыграла местную команду «Торпедо» со счетом 1:2. Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

В первом периоде сначала забили гол сталевары, а после ответили соперники. Оставшееся время команды отчаянно бились за шайбу, но все попытки заканчивались неудачей. В итоге – овертайм, где сталевары забили победную шайбу.

После победы в раздевалке «Ижстали» макет автомата Калашникова был вручен лучшему игроку матча Евгению Орлову, соавтору и творцу победного гола.

- Матч получился боевым, с обилием голевых моментов. Были высокие скорости, вратари сыграли здорово. Нам больше повезло. Терпели, зная мощь атаки «Торпедо». Забили в овертайме, добились волевой победы за счет характера! Всех ребят и болельщиков «Ижстали» с победой!, - отметил главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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