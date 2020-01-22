В Ижевске ищут разбойника, который едва не украл икону из Свято-Михайловского собора

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 21 января мужчина попытался похитить икону из Свято-Михайловского собора в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в храме.

На видео видно, как мужчина в собор, перекрестился, и уже через некоторое время вышел со свертком в руках. Стоящий около дверей храма мужчина схватил его за руку, поговорил, забрал икону, но задержать не смог.

Если вы узнали этого мужчину или вам известно место его нахождения, сообщите в полицию по тел. 02, 415-620, с мобильных 102 (звонок бесплатный).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двое подростков из Удмуртии в каникулы спасли тонувшего первоклашку

Право бесплатного проезда на поездах получат ветераны Удмуртии

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/756178" frameborder="0"></iframe> Неизвестный похищает икону из Свято-Михайловского собора в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU