2020-01-22T14:43:49+03:00
Происшествия

В Ижевске ищут разбойника, который едва не украл икону из Свято-Михайловского собора

Святыню у злоумышленника удалось отобрать
Инга Коган
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Амир ЗакировАмир Закиров
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Вечером 21 января мужчина попытался похитить икону из Свято-Михайловского собора в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в храме.

На видео видно, как мужчина в собор, перекрестился, и уже через некоторое время вышел со свертком в руках. Стоящий около дверей храма мужчина схватил его за руку, поговорил, забрал икону, но задержать не смог.

Если вы узнали этого мужчину или вам известно место его нахождения, сообщите в полицию по тел. 02, 415-620, с мобильных 102 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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