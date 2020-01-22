В Ижевске ищут разбойника, который едва не украл икону из Свято-Михайловского собора
Вечером 21 января мужчина попытался похитить икону из Свято-Михайловского собора в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в храме.
На видео видно, как мужчина в собор, перекрестился, и уже через некоторое время вышел со свертком в руках. Стоящий около дверей храма мужчина схватил его за руку, поговорил, забрал икону, но задержать не смог.
Если вы узнали этого мужчину или вам известно место его нахождения, сообщите в полицию по тел. 02, 415-620, с мобильных 102 (звонок бесплатный).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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