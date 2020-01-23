Фальшивую «пятитысячную» обнаружили в банке Ижевска

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:14:35+03:00

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В одном из банков Ижевска при пересчете денег обнаружили поддельную пятитысячную банкноту. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску. Купюра поступила в банк от 48-летней предпринимательницы, которая торгует продуктами в двух торговых точках.

– Согласно справке эксперта об исследовании, купюра изготовлена не на производстве Гознак. В настоящее время следственным отделом по обслуживанию территории Первомайского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, – говорится в сообщении.

Как выяснилось, детекторов для определения подлинности купюр в магазинах женщины не было. За изготовление, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU