2020-01-23T11:39:41+03:00
Происшествия

У жителя Татарстана в Ижевске мошенники похитили почти 140 тысяч рублей

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В полицию Ижевска обратился житель Альметьевска (Татарстан) с заявлением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России го городу.

- Потерпевший рассказал, что на одном из интернет-сайтов он нашел объявление о продаже трактора и позвонил по указанному номеру. Продавцу он сообщил, что готов купить трактор, в ответ злоумышленник сказал, что уже сейчас есть несколько желающих купить транспорт, но он готов отказать, если мужчина внесет предоплату. Житель Татарстана перевел незнакомцу 125 тысяч рублей и поехал в Удмуртию. Далее злоумышленник попросил перевести еще 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Приехав в Ижевск, мужчина несколько раз звонил «продавцу», но телефон был выключен. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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