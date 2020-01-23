У жителя Татарстана в Ижевске мошенники похитили почти 140 тысяч рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:39:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Ижевска обратился житель Альметьевска (Татарстан) с заявлением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России го городу.

- Потерпевший рассказал, что на одном из интернет-сайтов он нашел объявление о продаже трактора и позвонил по указанному номеру. Продавцу он сообщил, что готов купить трактор, в ответ злоумышленник сказал, что уже сейчас есть несколько желающих купить транспорт, но он готов отказать, если мужчина внесет предоплату. Житель Татарстана перевел незнакомцу 125 тысяч рублей и поехал в Удмуртию. Далее злоумышленник попросил перевести еще 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Приехав в Ижевск, мужчина несколько раз звонил «продавцу», но телефон был выключен. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Где в Ижевске запретят парковку, чтобы убрать снег.

- Какие поправки в устав Ижевска приняли депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU