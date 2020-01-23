Инженера «Ижводоканала» обвиняют во взяточничестве

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:41:44+03:00

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Инженера-технолога «Ижводоканала» обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии. По версии следствия, за деньги он подменял пробы воды.

- В конце 2014 года обвиняемый отобрал пробы сточных вод, образовавшихся в результате деятельности автомойки на территории Индустриального района г. Ижевска, в которых было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, что повлекло начисление значительного размера платежа, - говорится в сообщении.

После обвиняемый предложил директору автомойки платить ему по 15 тысяч рублей каждый месяц. Именно за это он и подменял пробы. 14 января его задержали при получении очередной взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU