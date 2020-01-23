Поправки приняты: в Гордуме Ижевска депутаты согласились с сокращением количества мест в парламенте
В Ижевске депутаты городской думы приняли поправки в устав города на сессии 23 января. Так, со следующего созыва число депутатов сократиться с 42 до 35.
В связи с принятыми поправками теперь 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. До этого было равным 21 на 21.
Также было предложено лишить депутатов гордумы полномочий согласовывать назначения кандидатуры заместителей главы администрации города, руководителей районных администрации и начальника управления муниципальной милиции.
«За» поправки проголосовало 33 депутата, «против» выступили пять чиновников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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