Поправки приняты: в Гордуме Ижевска депутаты согласились с сокращением количества мест в парламенте

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:57:20+03:00

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В Ижевске депутаты городской думы приняли поправки в устав города на сессии 23 января. Так, со следующего созыва число депутатов сократиться с 42 до 35.

В связи с принятыми поправками теперь 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. До этого было равным 21 на 21.

Также было предложено лишить депутатов гордумы полномочий согласовывать назначения кандидатуры заместителей главы администрации города, руководителей районных администрации и начальника управления муниципальной милиции.

«За» поправки проголосовало 33 депутата, «против» выступили пять чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU