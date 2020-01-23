2020-01-23T10:57:20+03:00
Политика

Поправки приняты: в Гордуме Ижевска депутаты согласились с сокращением количества мест в парламенте

Сессия гордумы прошла 23 января
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
Изменить размер текста:

В Ижевске депутаты городской думы приняли поправки в устав города на сессии 23 января. Так, со следующего созыва число депутатов сократиться с 42 до 35.

В связи с принятыми поправками теперь 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. До этого было равным 21 на 21.

Также было предложено лишить депутатов гордумы полномочий согласовывать назначения кандидатуры заместителей главы администрации города, руководителей районных администрации и начальника управления муниципальной милиции.

«За» поправки проголосовало 33 депутата, «против» выступили пять чиновников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В январе в Гордуме Ижевска прошли публичные слушания. Поводом стали две поправки, которые планируют внести в устав города. "Комсомолка" выяснила какие.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже иконы из Свято-Архангельского кафедрального собора в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На федеральной трассе в Удмуртии появилось семь новых светофоров
У жителя Татарстана в Ижевске мошенники похитили почти 140 тысяч рублей
Автомобилистов Ижевска попросили не парковать машины на обочинах дорог
Поправки приняты: в Гордуме Ижевска депутаты согласились с сокращением количества мест в парламенте
Полицейские задержали похитителя иконы из Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска
261 семья из Удмуртии стала родителями первого ребенка
«Удмуртнефть» получила награду в акции «Дни защиты от экологической опасности»
Находившегося в федеральном розыске злоумышленника задержали в Удмуртии
Подросток из Удмуртии занял призовое место в танцевальном баттле в Екатеринбурге
Пьяный житель Удмуртии укусил полицейского из Перми
59-летнего мужчину разыскивают в Ижевске
В 2019 году в Удмуртии закрыли 20 наркопритонов
ХК «Ижсталь» вырвала победу у «Торпедо» из Усть-Каменогорска в овертайме
10 пешеходных переходов в Удмуртии станут освещенными
В ходе расследования уголовного дела работникам ижевского лицея выплатили долги по зарплате
Tele2 и Huawei заключили контракт о прямых поставках
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка
Появилось расписание стартов на этапах чемпионата и Кубка России по биатлону в Ижевске
В Ижевске мошенница предлагала квартиры по заниженным ценам
У Монумента дружбы народов в Ижевске появится 15 ледовых скульптур
В Ижевске ищут разбойника, который едва не украл икону из Свято-Михайловского собора
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
Ижевск борется за звание лучшего города России
«Праздник закончился»: на Центральной площади Ижевска разбирают ёлку