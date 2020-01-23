Tele2 признана самым быстрорастущим оператором в мире

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:55:53+03:00

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Tele2 признана самым быстрорастущим зрелым оператором в мире. Заключение сделано на основе банка данных Analysys Mason* – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа. В 2015-2018 гг. Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 12%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов.

С 2015 года Tele2 демонстрировала двузначные темпы роста в номинальном выражении, существенно обгоняя динамику рынка. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2015-2018 гг. с 11% до 15%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста выручки с результатом 12%, опередив на 1 п. п. тайского оператора TrueMove* и на 2 п. п. – польского Play*. Отрыв от американской компании T-Mobile* составил 4 п. п. Вместе с тем Tele2 опередила на 7 п. п. обладателей пятого места – China Telecom* и Telenor Bangladesh* (5%).

Исследование проводилось на основе банка данных AnalysysMason (DataHub*). Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов: рассматривались компании с выручкой более 1 млрд долларов с долей рынка в 2015 году от 10%. Таким образом, в выборку не попали мелкие операторы и стартапы.

*Аналисис Мэйсон,ТруМов, Плэй, Ти-Мобайл, Чайна Телеком, Теленор Бандгладеш, ДатаХаб

ИСТОЧНИК KP.RU