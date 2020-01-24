2020-01-24T09:48:44+03:00
Происшествия

Пенсионер из Удмуртии под предлогом заработка лишился 1,3 млн рублей

Чтобы увеличить доход на бирже, мужчина взял несколько кредитов, в том числе на имя жены
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Удмуртии в полицию обратился 67-летний мужчина, который сообщил, что у него похитили 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В середине декабря 2019 года мужчина увидел объявление в интернете о возможности получения дополнительного заработка на торговой бирже. Пенсионер позвонил по указанному номеру, собеседник предложил мужчине внести 12 тысяч рублей на специальный счет, чтобы открыть биржевой счет. После этого в течение месяца потерпевший под разными предлогами переводил деньги на счет мошенников, - сообщает пресс-служба.

Пенсионер потратил все личные сбережения, оформил несколько кредитов, в том числе на имя жены. Когда он решил узнать о сумме предполагаемого дохода, номер был заблокирован.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. МВД по Удмуртии обращается к гражданам: если в отношении вас было совершено аналогичное преступление – незамедлительно обратитесь в полицию по тел. 02, со всех мобильных – 102, либо в ближайший отдел полиции.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Прокуратура проверила информацию о возможном обрушении жилого дома в Сарапуле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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