В одном из городов Удмуртии прокуратура проверила информацию о возможном разрушении дома
В Сарапуле (Удмуртия) прокуратура провела проверку о возможном разрушении дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Установлено, что дом по адресу улица Первомайская, 53а признан аварийным в июле 2016 года. Управляющей компанией не проводилось содержание несущих конструкций. Проверкой выявлена опасность обрушения несущих конструкций, в связи с чем, прокурором инициировано внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, по результатам которого проведен комплекс мероприятий для обеспечения безопасности жильцов, - говорится в сообщении.
Прокурором в адрес УК внесено представление об устранении нарушений. В отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении.
Напомним, в одном из многоквартирных домов в Сарапуле (Удмуртия) обвалилась кирпичная стена.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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