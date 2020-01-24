2020-01-24T09:15:15+03:00
Общество

В одном из городов Удмуртии прокуратура проверила информацию о возможном разрушении дома

Дом признали аварийным еще в 2016 году
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Сарапуле (Удмуртия) прокуратура провела проверку о возможном разрушении дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Установлено, что дом по адресу улица Первомайская, 53а признан аварийным в июле 2016 года. Управляющей компанией не проводилось содержание несущих конструкций. Проверкой выявлена опасность обрушения несущих конструкций, в связи с чем, прокурором инициировано внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, по результатам которого проведен комплекс мероприятий для обеспечения безопасности жильцов, - говорится в сообщении.

Прокурором в адрес УК внесено представление об устранении нарушений. В отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, в одном из многоквартирных домов в Сарапуле (Удмуртия) обвалилась кирпичная стена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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