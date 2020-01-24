Почти миллион рублей похитили мошенники у пенсионера из Ижевска

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:08:18+03:00

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В Ижевске 69-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что деньги с его банковского счета пытаются похитить и переключил на свою «коллегу», которая должна была объяснить, как сохранить деньги. Женщина в свою очередь, рассказала, что ижевчанину нужно снять сбережения и положить их на счет. Также женщина предупредила мужчину, чтобы он не рассказывал сотрудникам банка о снятии денег, так как есть подозрение, что похитители – это сотрудники банка, - сообщает пресс-служба.

Пенсионер снял деньги, вырученные от продажи садоогородного участка – более миллиона рублей. Перечислил на «безопасный» счет более 992 тысяч рублей, затем в другом банке совершил перевод на 15 тысяч рублей и еще около 50 тысяч рублей перевел на номер телефона. Сумма ущерба составила 987 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудниками принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU