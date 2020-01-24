2020-01-24T14:03:13+03:00
Общество

За 2019 года в Ижевске зарегистрировали 134 случая получения травм пассажирами в общественном транспорте

Данные предоставил отдел УГИБДД УМВД России по городу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске за 2019 год зарегистрировали 134 случая получения травм пассажирами в общественном транспорте. Об этом сообщает отдел УГИБДД УМВД России по городу.

- Зачастую причинами получения травм при поездке в общественном транспорте становятся не только ДТП, резкое маневрирование или экстренное торможение, но и пренебрежительное отношение пассажиров к требованиям правил пользования городским транспортом. Пассажиры во время поездки отвлекаются на разговоры по мобильному телефону и не держатся за поручни или специальные подвески, опираются на входную дверь, - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции Ижевска напоминают пассажирам: если в транспорте нет свободных мест для сидения, следует держаться рукой за поручень или специальные подвески. Не стойте у входной двери и не опирайтесь на нее — она может случайно открыться; передвигаться по салону транспорта рекомендуется только при полной его остановке; детей необходимо перевозить на коленях родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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