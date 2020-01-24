2020-01-24T13:42:29+03:00
Общество

Ледовый городок на Центральной площади в Ижевске открыт для посещения

Ранее объект был закрыт из-за погодных условий
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
Изменить размер текста:

В Ижевске на Центральной площади ледовый городок вновь открыт для посещения. Об этом сообщает пресс-служба города.

- «Космодром «Удмуртия» и большая 6-метровая горка «Гора Байгурезь» открыты для посещения с вечера пятницы, 24 января, - говорится в сообщении.

Ранее из-за стабильного «плюса» за окном городок закрыли, так как фигуры могли разрушиться (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- На Центральной площади Ижевска начали разбирать ёлку.

- На Центральной площади Ижевска функционируют туалеты и комната матери и ребенка.

- По просьбам инвалидов на Центральной площади Ижевска установили карту-план для слабовидящих.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ижевске расторгли контракт на строительство школы на улице Берша
Какая погода будет в выходные в Ижевске?
За 2019 года в Ижевске зарегистрировали 134 случая получения травм пассажирами в общественном транспорте
Ледовый городок на Центральной площади в Ижевске открыт для посещения
Почти миллион рублей похитили мошенники у пенсионера из Ижевска
115 камер установят в местах массового пребывания людей в городах Удмуртии
«Лексус» ижевчанина могут продать за долги
У пенсионера из Удмуртии под предлогом заработка похитили 1,3 млн рублей
Каток на стадионе «Динамо» в Ижевске возобновил работу
Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого
В одном из городов Удмуртии прокуратура проверила информацию о возможном разрушении дома
На каких шоу выступит ижевская фигуристка Алина Загитова в 2020 году?
7 млн рублей выделят студенческим семьям Удмуртии в 2020 году
Мужчину, который сломал ледяную скульптуру у собора, задержали в Ижевске
Удмуртский Дед Мороз вошел в ТОП-5 Дедов Морозов страны
Tele2 признана самым быстрорастущим оператором в мире
Инженера «Ижводоканала» обвиняют во взяточничестве
Как выглядят «ожившие» панно на зданиях Ижевска?
Растлевавшего в соцсетях школьниц педофила осудили в Удмуртии
Четыре больницы в Удмуртии наказали за нарушение антикоррупционного законодательства
Фальшивую «пятитысячную» обнаружили в банке Ижевска
Легковушка на трассе Удмуртии вылетела на «встречку»
На федеральной трассе в Удмуртии появилось семь новых светофоров
У жителя Татарстана в Ижевске мошенники похитили почти 140 тысяч рублей
Автомобилистов Ижевска попросили не парковать машины на обочинах дорог
Поправки приняты: в Гордуме Ижевска депутаты согласились с сокращением количества мест в парламенте