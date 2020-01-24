Ледовый городок на Центральной площади в Ижевске открыт для посещения
В Ижевске на Центральной площади ледовый городок вновь открыт для посещения. Об этом сообщает пресс-служба города.
- «Космодром «Удмуртия» и большая 6-метровая горка «Гора Байгурезь» открыты для посещения с вечера пятницы, 24 января, - говорится в сообщении.
Ранее из-за стабильного «плюса» за окном городок закрыли, так как фигуры могли разрушиться (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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