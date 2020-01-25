2020-01-25T08:05:40+03:00
Общество

За дачу взятки сотруднику ФСБ в Ижевске осудят Йеменца

Ему грозит до 8 лет лишения свободы
Богдан Орлов
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске рассмотрят уголовное дело в отношении Йеменца, которого задержали после дачи взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в ноябре 2019-го он решил подкупить сотрудника ФСБ, что тот поспособствовал «согласованию вида на жительство на территории РФ». Его задержали после передачи 10 тысяч рублей, из обещанных 50-ти.

По .3 ст.291 УК РФ мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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