2020-01-24T11:16:05+03:00
Общество

«Лексус» ижевчанина могут продать за долги

Он должен физическому лицу 4,4 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по УдмуртииФото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии
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Ижевчанин может лишиться машины «Лексус» из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- В отношении ижевчанина возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 4,7 млн рублей. Судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника ограничение в праве выезда за границу, арестовал счета и списание с них, общая сумма списания составила почти 300 тысяч рублей. Также было установлено, что мужчина является собственником машины «Лексус GX 460». Иномарку эвакуировали на спецстоянку, - сообщает пресс-служба.

У должника есть всего 10 дней, чтобы погасить задолженность, в противном случае машину передадут на оценку, а затем на продажу в Росимущество.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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