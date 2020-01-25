2020-01-25T08:25:58+03:00
Здоровье

Детей в детском саду Ижевска кормили «подпольным» сливочным маслом

Цех опечатали
Богдан Орлов
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Роспотребнадзор Удмуртии сообщает об обнаруженном в одном из детских садов Ижевска фальсификат сливочного масла. По результатам исследований, отобранные образцы не соответствуют принятым стандартам.

– 16 января 2020 года совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Удмуртской Республике в г. Ижевске был выявлен подпольный цех по производству сливочного масла, в котором в антисанитарных условиях расфасовывался спред растительно-сливочный (монолит) в упаковку по 200 гр. с маркировкой «Масло сливочное Крестьянское» ГОСТ 32261-2013, производитель ИП Михайлов Д.А., г. Ижевск, ул. Пойма, 22, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, 216», – говорится в сообщении.

В цеху хранились 700 пачек «масла». В образцах обнаружили БГКП, плесень и дрожи, синегнойную палочку. Сейчас эксплуатация цеха приостановлена, цех опечатан сотрудниками ФСБ, проводятся мероприятия в отношении производителя и поставщика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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