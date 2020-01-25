Уже 70% контрактов на ремонт дорог в 2020-м заключили в Удмуртии

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:11:04+03:00

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Как минимум 70% контрактов на ремонт дорог в 2020 году уже заключили в Удмуртии. Такую информацию предоставила пресс-служба главы и правительства республики.

– В настоящий момент контракты заключены на ремонт всех запланированных по проекту участков региональных дорог и улиц в Ижевске, а также установку двух комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД. Общая сумма заключенных контрактов превышает 1,3 млрд рублей, – говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшее время заключат госконтракты на 5 светофоров, освещение на 4 участках трасс, установку автоматического поста весового контроля и 7 дорожных камер. Подписать все документы нужно до 1 марта.

Напомним, что в 2020 году в Удмуртии планируют отремонтировать свыше 200 км автомобильных дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU