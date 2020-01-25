Направляющийся в сторону Ижевска грузовик столкнулся с фурой на трассе [видео]
Есть пострадавший
Фото: скриншот видео
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24 января на трассе М-7 столкнулись два грузовика. Об этом сообщает PROKAZAN со ссылкой на МВД Республики.
По имеющейся информации, один из грузовиков ехал в сторону Ижевска и прицепом задел проезжающий МАЗ, который стоял на полосе разгона после ремонта.
В результате ДТП пострадал мужчина 1986-го года рождения.
Грузовики столкнулись на трассе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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