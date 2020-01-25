Житель Удмуртии зарезал работника фермы в Татарстане
В Татарстане 33-летнего жителя Удмуртии задержали за убийство фермера. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике Татарстан. Преступление мужчина совершил на территории фермы КРС на улице Ленина деревни Верхние Чершилы Сармановского района.
– По версии следствия, мужчины подрабатывали на ферме. Вечером 22 января, в ходе распития спиртных напитков, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес многочисленные удары потерпевшему. От полученных травм последний скончался на месте, – говорится в сообщении.
Свою вину подозреваемый признал. В настоящее время продолжается следствие и расследование уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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