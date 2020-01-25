Пенсионер погиб под колесами автомобиля на объездной Ижевска
Вечером 24 января на объездной Ижевска («Якшур-бодьинский тракт - Воткинский тракт») автомобиль сбил мужчину 1953 года рождения. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.
– Водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» - женщина 1963 года рождения, совершила наезд на пешехода - мужчину 1953 года рождения, по предварительным данным, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, – говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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