Ижевчанка украла у иностранных студентов 600 долларов
В Ижевске задержали девушку, которая украла у двух иностранных студентов 600 долларов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.
– По версии органов дознания, несколько дней назад в подъезде дома по ул. В.Сивкова г. Ижевска девушка познакомилась с двумя иностранными студентами – соседями своего друга. Оказавшись в квартире новых знакомых, подозреваемая тайно похитила 600 долларов США и скрылась, – говорится в сообщении.
Теперь 24-летней девушке грозит до 2 лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ («Кража»). Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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