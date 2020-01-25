Ижевчанка украла у иностранных студентов 600 долларов

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:19:28+03:00

Они пригласили ее к себе в квартиру

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В Ижевске задержали девушку, которая украла у двух иностранных студентов 600 долларов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

– По версии органов дознания, несколько дней назад в подъезде дома по ул. В.Сивкова г. Ижевска девушка познакомилась с двумя иностранными студентами – соседями своего друга. Оказавшись в квартире новых знакомых, подозреваемая тайно похитила 600 долларов США и скрылась, – говорится в сообщении.

Теперь 24-летней девушке грозит до 2 лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ («Кража»). Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU