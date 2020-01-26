Скончался известный в Удмуртии врач Евгений Одиянков

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:24:47+03:00

Почетному гражданину Ижевска было 67 лет

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На 68 году жизни скончался известный в Удмуртии врач-кардиолог, почетный гражданин города Ижевска Евгений Одиянков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Умелыми руками талантливого врача были спасены тысячи жизней. Добрая и светлая память о Евгении Германовиче навсегда сохранится в сердцах благодарных ижевчан, - сообщает администрация.

Отмечается также, что гражданская панихида состоится 27 января в 11.00 в Свято-Михайловском соборе.

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ИСТОЧНИК KP.RU