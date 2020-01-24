2020-01-24T14:37:16+03:00
Недвижимость

В Ижевске расторгли контракт на строительство школы на улице Берша

Это связано с ненадлежащим исполнением условий контракта
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
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Из-за ненадлежащего исполнения условий контракта на строительство школы по ул. Берша компания «Горстрой», выступающая заказчиком работ, приняла решение об одностороннем расторжении контракта с ООО «АрТель». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Частично не выполнены работы по устройству перекрытий 2-3 этажа, не выполнены перекрытия над актовым залом, бассейном, что не позволяет заниматься кровлей. Не выполнено устройство теплового контура отопления, ввиду чего невозможно выполнять внутреннюю отделку помещений, - говорится в сообщении.

Также за январь этого года подрядной организацией предоставлены акты выполненных работ на сумму 4,7 млн. руб. при плановом выполнении 50-60 млн. руб. в месяц. Сейчас МКУ «Горстрой» начинает подготовку к заключению нового контракта на достройку здания школы. Планируется, что стройка возобновится уже летом этого года, дата открытия объекта остаётся прежней – 1 сентября 2021 года.

Напомним, что муниципальный контракт был заключен в декабре 2018 года, в течение года подрядчик допускал отставание от графика выполнения работ сроком до 3 месяцев. На данный момент техническая готовность объекта составляет 25,6%, график производства работ не соблюдается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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