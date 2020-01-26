Больше 65 единиц спецтехники вышли на улицы Ижевска
69 единиц спецтехники вышли на улицы Ижевска 26 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Особое внимание будет уделено расширению и расчистке зон пешеходных переходов, тротуаров, остановок в центральном квадрате, в том числе на ул. Щорса, в пер. Северный, ул. Смоленская, ул. К. Маркса.
Также запланировано расширение и расчистка дорог в мкрн Орловское, на ул. 1-10 Подлесные, ул. Т. Барамзиной, ул. Труда, ул. Рупасова, ул. Короткова, в пр. Автозаводской, на ул. Кудинова, пр. Калашникова, в гор. Строителей, мкрн Трудовая пчела, на ул. Живсовхозная, ул. Станочная, ул. Юннатов, ул. М. Джалиля, ул. Литовская, ул. Вологодская, ул. Фурманова, в мкрн Медведево, мкрн Люлли.
Отмечается, что 25 января на улицах Ижевска работали 71 единица спецтехники.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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