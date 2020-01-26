Резкое похолодание придет в Удмуртию 27 января

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:20:40+03:00

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27 января в Удмуртии ожидается резкое похолодание. По данным сервиса «Яндекс.Погода» ночью столбик термометра опустится до −21°.

Весь день ожидается также небольшой снег и слабый ветер. Давление составит 748 мм.рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU