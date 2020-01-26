Резкое похолодание придет в Удмуртию 27 января
Столбик термометра опустится до -21
Фото: Pixabay.com
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27 января в Удмуртии ожидается резкое похолодание. По данным сервиса «Яндекс.Погода» ночью столбик термометра опустится до −21°.
Весь день ожидается также небольшой снег и слабый ветер. Давление составит 748 мм.рт.ст.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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