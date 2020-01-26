Биатлонистка из Удмуртии стала первой на Кубке России в Ижевске

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:41:16+03:00

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25 января на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске прошли спринтерские гонки. Среди женщин победу одержала уроженка Удмуртии Валерия Васнецова, сейчас выступающая за Пермский край.

Уроженка Можги отлично справилась на обоих огневых рубежах, опередив при этом ближайшую преследовательницу из Красноярского края на 13,7 секунд.

Отмечается, что Ульяна Кайшева из Удмуртии трижды промахнулась на лёжке и по итогам заняла 11-е место. Её сестра Анастасия пришла 17-й.

Ижевский этап соревнований завершится 27 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU