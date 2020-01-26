У пингвинов проживающих в Ижевске начался брачный период
У пингвинов Гумбольдта, проживающих в Зоопарке Удмуртии начался брачный период. Об этом сообщается в группе зоопарка «ВКонтакте».
По словам работников зоопарка, первая супружеская пара у пингвинов уже сформирована. Это взрослые пингвины Жаклин и Бенедикт. Сейчас они находятся в стадии обустройства гнезда, где совсем скоро может появиться потомство.
Фото: Группа зоопарка «ВКонтакте»
Такое поведение объясняется аномально теплой погодой, которой радует ижевчан и гостей столицы январь. Именно такая погода способствует игривому настроению животных, которое обычно приходит ближе к весне.
- Совет пингвинам да любовь! – отмечается в группе зоопарка «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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