У пингвинов проживающих в Ижевске начался брачный период

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:22:17+03:00

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У пингвинов Гумбольдта, проживающих в Зоопарке Удмуртии начался брачный период. Об этом сообщается в группе зоопарка «ВКонтакте».

По словам работников зоопарка, первая супружеская пара у пингвинов уже сформирована. Это взрослые пингвины Жаклин и Бенедикт. Сейчас они находятся в стадии обустройства гнезда, где совсем скоро может появиться потомство.

Фото: Группа зоопарка «ВКонтакте»

Такое поведение объясняется аномально теплой погодой, которой радует ижевчан и гостей столицы январь. Именно такая погода способствует игривому настроению животных, которое обычно приходит ближе к весне.

- Совет пингвинам да любовь! – отмечается в группе зоопарка «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU