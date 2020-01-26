Опасная промоина обнаружена на льду в сквере оружейника Драгунова в Ижевске
Промоина образовалась на пруду в сквере оружейника Драгунова. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Ижевска.
Отмечается, что сообщение о промоине на водоёме в парковой зоне, а именно в сквере оружейника Драгунова (около школы №85) поступило 25 января вечером. Прибывшие на место спасатели подтвердили наличие промоины в районе водосброса.
Сейчас данный участок пруда огражден, посетителей просят быть внимательными и осторожными.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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