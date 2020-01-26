Опасная промоина обнаружена на льду в сквере оружейника Драгунова в Ижевске

26 Янв. 2020 2020-01-26T13:59:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Промоина образовалась на пруду в сквере оружейника Драгунова. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Ижевска.

Отмечается, что сообщение о промоине на водоёме в парковой зоне, а именно в сквере оружейника Драгунова (около школы №85) поступило 25 января вечером. Прибывшие на место спасатели подтвердили наличие промоины в районе водосброса.

Сейчас данный участок пруда огражден, посетителей просят быть внимательными и осторожными.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Биатлонистка из Удмуртии стала первой на Кубке России в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU