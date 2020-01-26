2020-01-26T16:40:22+03:00
Общество

Юные баскетболисты из Удмуртии борются за победу во всероссийских соревнованиях

Юноши уже одержали несколько побед
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Баскетбольная команда «Виктория» из Удмуртии вышла в полуфинал Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей 2007 года рождения. Об этом сообщил глава Можги на своей странице «ВКонтакте».

- Вчера наши ребята играли с командой «Азот». Игра была напряженной, но благодаря усилиям наших парней победа была одержана над соперником со счетом 68:40, - сообщает глава Можги «ВКонтакте».

В понедельник юным баскетболистам предстоит не менее ответственная встреча с сильной командой «Калий-Баскет».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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