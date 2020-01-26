На улице Холмогорова в Ижевске устраняют повреждения участка теплосети
На пересечении улиц Холмогорова и Пушкинская устраняют повреждения участка теплосети. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных сетей.
- В связи с проведением данных работ в период с 15-00 до 17-30 26 января происходило временное ухудшение параметров теплоснабжения и ГВС в микрорайонах северо-западного района и городка Металлургов, - отмечается в сообщении.
На данный момент дефектный участок отключен, а 4 бригады и 4 единицы спецтехники восстанавливают режим подачи тепловых ресурсов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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