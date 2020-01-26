2020-01-26T17:22:11+03:00
Общество

На улице Холмогорова в Ижевске устраняют повреждения участка теплосети

В связи с этим возможно ухудшение подачи теплоснабжения
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

На пересечении улиц Холмогорова и Пушкинская устраняют повреждения участка теплосети. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных сетей.

- В связи с проведением данных работ в период с 15-00 до 17-30 26 января происходило временное ухудшение параметров теплоснабжения и ГВС в микрорайонах северо-западного района и городка Металлургов, - отмечается в сообщении.

На данный момент дефектный участок отключен, а 4 бригады и 4 единицы спецтехники восстанавливают режим подачи тепловых ресурсов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Больше 65 единиц спецтехники вышли на улицы Ижевска

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Холмогорова в Ижевске устраняют повреждения участка теплосети
Юные баскетболисты из Удмуртии борются за победу во всероссийских соревнованиях
Свыше 370 жалоб на действия коллекторов поступило за 2019 год в Удмуртии
Опасная промоина обнаружена на льду в сквере оружейника Драгунова в Ижевске
Почти 300 заявок поступило на участие в конкурсе «Педагог года - 2020» в Удмуртии
Биатлонистка из Удмуртии стала первой на Кубке России в Ижевске
Больше 65 единиц спецтехники вышли на улицы Ижевска
Резкое похолодание придет в Удмуртию 27 января
У пингвинов проживающих в Ижевске начался брачный период
Скончался известный в Удмуртии врач Евгений Одиянков
Снова Путин приехал? Куда в Ижевске промчалась колонна полицейских машин с «мигалками»?
Ижевчанка украла у иностранных студентов 600 долларов
Пенсионер погиб под колесами автомобиля на объездной Ижевска
Направляющийся в сторону Ижевска грузовик столкнулся с фурой на трассе [видео]
Уже 70% контрактов на ремонт дорог в 2020-м заключили в Удмуртии
Житель Удмуртии зарезал работника фермы в Татарстане
Детей в детском саду Ижевска кормили «подпольным» сливочным маслом
За дачу взятки сотруднику ФСБ в Ижевске осудят Йеменца
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
Больше 2 500 контейнерных площадок планируют построить в Удмуртии
Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» выросло в шесть раз
Вечный студент: ижевчанка освоила новую профессию в 74 года
Сборная Удмуртии по биатлону стала третьей в смешанной эстафете на чемпионате России
В Ижевске расторгли контракт на строительство школы на улице Берша
Какая погода будет в выходные в Ижевске?
За 2019 года в Ижевске зарегистрировали 134 случая получения травм пассажирами в общественном транспорте
Ледовый городок на Центральной площади в Ижевске открыт для посещения
Почти миллион рублей похитили мошенники у пенсионера из Ижевска
115 камер установят в местах массового пребывания людей в городах Удмуртии