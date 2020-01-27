ХК «Ижсталь» проиграла команде из Караганды

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:06:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нур-Султане прошла встреча между «Ижсталью» и местной «Сарыаркой», которая завершилась поражением сталеваров со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Первый период команды сыграли вничью, шайба так и не залетела ни в одни ворота. А вот во втором периоде хозяева льда забили сразу две шайбы. В третьем периоде счет остался неизменным, хозяева одержали победу.

- Во-первых, хозяев с победой! Хорошая игра, прекрасный стадион, отличные болельщики, я сам здесь провел три замечательных сезона в этом клубе, знаю, как хоккей здесь любят, переживают за него, полный стадион. Команда «Сарыарка» доминировала все три периода, у нас были только некоторые «полумоменты», думаю, что те перипетии, которые у нас случились, они боком не прошли, на что смогли - на то наработали. Благодарен ребятам, что через «не могу» во всех сложностях провели достаточно хороший матч против сильного соперника, упрекнуть мне их не в чем. Через эту игру будем готовиться к следующей, - сказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Студенты рассказали главе города, какой скульптурной композицией хотели бы украсить студгородок.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU