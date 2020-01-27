2020-01-27T12:06:19+03:00
Спорт

ХК «Ижсталь» проиграла команде из Караганды

Матч прошел 26 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ХК "Сарыарка"Фото: ХК "Сарыарка"
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В Нур-Султане прошла встреча между «Ижсталью» и местной «Сарыаркой», которая завершилась поражением сталеваров со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Первый период команды сыграли вничью, шайба так и не залетела ни в одни ворота. А вот во втором периоде хозяева льда забили сразу две шайбы. В третьем периоде счет остался неизменным, хозяева одержали победу.

- Во-первых, хозяев с победой! Хорошая игра, прекрасный стадион, отличные болельщики, я сам здесь провел три замечательных сезона в этом клубе, знаю, как хоккей здесь любят, переживают за него, полный стадион. Команда «Сарыарка» доминировала все три периода, у нас были только некоторые «полумоменты», думаю, что те перипетии, которые у нас случились, они боком не прошли, на что смогли - на то наработали. Благодарен ребятам, что через «не могу» во всех сложностях провели достаточно хороший матч против сильного соперника, упрекнуть мне их не в чем. Через эту игру будем готовиться к следующей, - сказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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