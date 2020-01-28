В Ижевске продолжают искать пострадавших от рук менеджера турагентства, которая украла у клиентов более 3 млн рублей

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:46:33+03:00

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В Ижевске продолжается расследование уголовного дела по фактам неисполнения обязательств турагентством «Твой тур» перед своими клиентами - 35 жителями Ижевска, Екатеринбурга, Казани и Ханты-Мансийского автономного округа. Сумма ущерба составила около 3 500 000 рублей.

- 39-летняя женщина заключала договоры по приобретению путевок, забирала деньги, а клиенты не получали ни путевки, ни билеты. Деньги она тратила на свое усмотрение. Ущерб составил 3,5 миллиона рублей. А у турфирмы, где работала, из кассы она украла около 450 тысяч рублей, - рассказывал ранее «Комсомолке» заместитель прокурора Октябрьского района Андрей Осипов.

В январе этого года женщина начала уклоняться от участия в проведении следственных действий и ее объявили в федеральный розыск.

Злоумышленницу задержали в Сочи и вернули в Ижевск. Ей предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Сейчас женщина находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается. В том числе по изъятой ранее документации следователями устанавливаются новые потерпевшие от действий указанного турагентства, определяется круг потерпевших лиц.

Управление МВД России по г. Ижевску обращается к гражданам: если вы стали жертвой аналогичного преступления, обратитесь в дежурную часть УМВД России по Ижевску по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или по адресу: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU