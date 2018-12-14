2018-12-14T14:05:55+03:00
Происшествия

В Ижевске вынесли приговор сотруднице турфирмы, которая обманула около 40 клиентов

И успела украсть деньги у самой турфирмы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске вынесли приговор менеджеру нескольких туристических фирм, которая обвинялась в краже в особо крупном размере. В 2017 году девушка успела поработать в нескольких организациях и обмануть около 40 клиентов.

- 39-летняя женщина заключала договоры по приобретению путевок, забирала деньги, а клиенты не получали ни путевки, ни билеты. Деньги она тратила на свое усмотрение. Ущерб составил 3,5 миллиона рублей. А у турфирмы, где работала, из кассы она украла около 450 тысяч рублей, - сообщает заместитель прокурора Октябрьского района Андрей Осипов.

Подсудимая в зале суда не признала свою вину, оправдываясь, что тратила деньги на нужды обществ. Также сказала, что действовала в интересах фирм.

- Согласно ее позиции, денежные средства которые она принимала от клиентов, направляла на отправку следующих клиентов. То есть принцип так называемой финансовой пирамиды. А куда в итоге она потратила денежные средства установить, к сожалению, не удалось, потому что у нее не было ни расчетных счетов, ни банковских карточек. Соответственно у нас есть основания полагать, что она все потратила на сувои личные нужды, - сообщил Андрей Осипов.

Суд признал женщину виновной. Учитывая, что ранее она не была судима и имеет двоих несовершеннолетних детей, а также добровольно возместила часть причиненного ущерба, назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно. При этом, в случае неоплаты полной суммы ущерба в течение двух лет, уголовно исполнительная инспекция может выйти с ходатайством в суд о замене условного осуждения на реальное.

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