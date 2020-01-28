Министр транспорта Удмуртии рассказал о возможности сменить концессионера моста через Каму и Буй

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:29:41+03:00

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Министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев рассказал о возможности сменить концессионера моста через реки Буй и Кама. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук».

- На сегодняшний день возможность сменить концессионера отсутствует, так как проект не прибыльный, поскольку при расчете трафика предполагалось, что по мосту будут ежедневно проезжать около 3 тыс. единиц транспорта, а в реальности переправой пользуются только 2 тыс. машин. Интерес инвесторов к данному проекту отсутствует, - отметил министр.

По его словам на строительство моста потратили 14 млрд рублей, финансирование на 2/3 осуществил концессионер, 2,5 млрд рублей – из инвестиционного фонда России и около 1,3 млрд рублей – бюджет Удмуртии. - Соглашение о концессии заключили на 49 лет, проезд по мостам должен был стать платным, чтобы инвестор смог вернуть свои вложения с прибылью. Согласно соглашению в 2020 году была возможность повышения тарифа на 15%, но с 1 февраля 2020 года рост составит в среднем 3%, - заключил Алексей Горбачев.

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- Предельный размер тарифа за проезд по мостам через реки Кама и Буй установили в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU