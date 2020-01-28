Жителя Удмуртии осудят за дачу взятки местному чиновнику

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:50:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сарапуле осудят местного жителя, который попытался дать взятку чиновнику. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии. По данным следствия, так мужчина хотел уладить вопрос со своим земельным участком.

– Обвиняемый на протяжении нескольких лет арендовал земельный участок в Сарапульском районе. В связи с вынесением незадолго до этого судебного решения о приведении участка в соответствие с предъявляемыми требованиями, мужчина решил дать взятку главе муниципального образования, на территории которого он находится, за изготовление документа, подтверждающего надлежащее состояние земли, – говорится в сообщении.

После этого чиновник сообщил о попытке дачи взятки, мужчину задержали. Свою вину он признал. Сейчас он находится под домашним арестом.

– Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн. рублей либо лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске продолжают искать пострадавших от рук менеджера турагентства, которая украла у клиентов более 3 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU