Жителя Удмуртии осудят за дачу взятки местному чиновнику
В Сарапуле осудят местного жителя, который попытался дать взятку чиновнику. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии. По данным следствия, так мужчина хотел уладить вопрос со своим земельным участком.
– Обвиняемый на протяжении нескольких лет арендовал земельный участок в Сарапульском районе. В связи с вынесением незадолго до этого судебного решения о приведении участка в соответствие с предъявляемыми требованиями, мужчина решил дать взятку главе муниципального образования, на территории которого он находится, за изготовление документа, подтверждающего надлежащее состояние земли, – говорится в сообщении.
После этого чиновник сообщил о попытке дачи взятки, мужчину задержали. Свою вину он признал. Сейчас он находится под домашним арестом.
– Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн. рублей либо лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, – говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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