В театре Ижевска будет играть актриса из сериала Валерии Гай Германики
В этом сезоне в ижевском театре «Молодой человек» будет работать актриса Наталья Борисова. Об этом сообщается в группе коллеткива «ВКонтакте».
– Интересное кино, рады будем встретиться , пусть сцена «МЧ» будет вам хорошим продолжением вашего счастливого старта, – написали в комментариях под записью.
Наталья родилась в Ижевске, но в последнее время работала московская актриса театра и кино. Работала в театр.doc и других площадках Москвы. Участница и призер международных фестивалей. Ранее играла роль Маши Цабиной в сериале Валерии Гай Герамники «Школа».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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