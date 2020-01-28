В театре Ижевска будет играть актриса из сериала Валерии Гай Германики

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:12:17+03:00

Пока что только в этом сезоне

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В этом сезоне в ижевском театре «Молодой человек» будет работать актриса Наталья Борисова. Об этом сообщается в группе коллеткива «ВКонтакте».

– Интересное кино, рады будем встретиться , пусть сцена «МЧ» будет вам хорошим продолжением вашего счастливого старта, – написали в комментариях под записью.

Наталья родилась в Ижевске, но в последнее время работала московская актриса театра и кино. Работала в театр.doc и других площадках Москвы. Участница и призер международных фестивалей. Ранее играла роль Маши Цабиной в сериале Валерии Гай Герамники «Школа».

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ИСТОЧНИК KP.RU