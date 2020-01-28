Ижевский школьник стал одним из лучших математиков Евразии

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:01:29+03:00

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Школьник из ижевского лицея №41 Матвей Исупов вошел в десятку лучших математиков Евразии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

Как отмечается, с 25 по 26 января прошел третий, заключительный этап Международного конкурса по математике «Я решаю!», который проводится для старшеклассников из не столичных городов по инициативе холдинга GS Group*. В городе Гусеве Калининградской области собрались 40 самых талантливых юных математиков Евразии.

В «Технополисе GS*» школьники прошли конкурсные испытания. Им нужно было за три часа выполнить 10 заданий. Также ребята познакомились со всеми этапами процесса разработки и производства электронных устройств.

Отметим, Матвей Исупов занял третье место среди десятиклассников на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике 2019/2020 года.

Напомним, первый онлайн-тур конкурса стартовал в сентябре 2019 года. Второй тур прошел в ноябре, в нем участвовали 1017 школьников. За право выхода в финал боролись два школьника из Ижевска Матвей Исупов и Екатерина Костина.

**ДжиЭс, ДжиЭс Групп

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ИСТОЧНИК KP.RU