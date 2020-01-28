2020-01-28T13:08:57+03:00
Общество

Инспектора из Удмуртии осудили за махинации с социальными выплатами на 17 миллионов

Отбывать наказание он будет в колонии
Дмитрий Бикин
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Глазовский районный суд вынес решение по делу о мошенничестве в сфере социальных выплат. Старшего инспектора отдела социальных выплат Управления социальной защиты населения признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

– Как установлено судом, осужденный, в силу занимаемой должности уполномоченный подписывать электронной цифровой подписью электронные реестры получателей единовременной денежной выплаты и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, с октября 2014 года по октябрь 2018 года вносил в электронные реестры заведомо ложные сведения о себе и одной из сотрудниц учреждения, не осведомленной о преступной деятельности, как о получателях данных выплат и компенсаций, – говорится в сообщении.

В общей сложности он похитил бюджетных средств на 17 миллионов рублей. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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