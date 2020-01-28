Пенсионерка из Ижевска поверила мошеннице и лишилась 60 тысяч рублей
В УВМД России по Удмуртии обратилась 78-летняя ижевчанка с заявлением о краже сбережений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как рассказала женщина, к ней в кваритру постучалась незнакомая женщина и представилась сотрудницей социальной службы. Она сказала, что хозяйке квартиры повысили пенсию на 5 тысяч рублей. Пенсионерка впустила ее в квартиру.
– Здесь злоумышленница передала пенсионерке купюру в 5 000 рублей и попросила разрешить ей воспользоваться ванной комнатой. Пенсионерка отказывать не стала. Спустя некоторое время лже-соцработница ушла. Потерпевшая, которая хранила сбережения в ванной, проверила тайник, но денег в нем не оказалось, – говорится в сообщении.
В общей сложности мошенница украла у женщины 60500 рублей. Как выяснилось позже, пятитысячная купюра оказалась билетом «Банка приколов».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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