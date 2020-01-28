Новый русско-удмуртский словарь презентовали в Ижевске

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:02:53+03:00

Изменить размер текста: A A

27 января в Ижевске прошал презентация нового русско-удмуртского словаря. Его выход приурочили к 100-летию государственности Удмуртии. Над его созданием работали специалисты Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского Федерального исследовательского центра УрО РАН. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

– На базе словарей, выпущенных в последние годы институтом, нам предстоит полноценно ввести удмуртский язык в современное информационное пространство. Удмуртский язык - современен, не музейная редкость, поэтому он должен соответствовать и быть во всех сферах жизни общества, - заявила на презентации министр национальной политики региона Лариса Буранова.

Этот словарь не является переизданием предыдущего, он включает в себя 55 тысяч словарных статей, в том числе большое количество новых слов и значений – термины, различные неологизмы. Словарь выпустили тиражом 2000 экземпляров.

0+

ЧИТАЙТЕТ ТАКЖЕ:

В театре Ижевска будет играть актриса из сериала Валерии Гай Германики

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU