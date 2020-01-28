2020-01-28T14:13:18+03:00
Общество

Престижный в индустрии «для взрослых» «Порно-Оскар» получила уроженка Ижевска

Она боролась за награду еще в двух номинациях
Богдан Орлов
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Фото: www.instagram.com/jialissarealФото: www.instagram.com/jialissareal
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В Лас-Вегасе состоялась ежегодная церемония награждения вручения кинонаград премии AVN Awards. Там награды вручают за работу в области создания фильмов для взрослых. Как говорится на сайте премии, в одной из номинаций победила уроженка Ижевска, известная в Европе под именем Джиа Лисса (Jia Lissa).

Она выиграла в номинациях «Лучшая иностранная сцена группового секса» за фильм «Двойной вызов» (18+) вместе с партнером и партнершей.

В сообществе их коллеги называют такую награду «Порно-Оскаром» как одну из самых престижных наград индустрии.

В последнее время интерес к личности Джии растет на медиаплощадках. Недавно она стала героиней передач сразу на трех популярных каналов российского сегмента YouTube – «А поговорить?» (814 тыс. подписчиков), «Редакция» (805 тыс.) и «Данила Поперечный» (2,7 млн).

Ранее мы уже писали о том, как начиналась ее карьера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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