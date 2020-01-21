2020-01-21T15:36:53+03:00
Общество

Ушла из дома в Ижевске и стала самой «дорогой» порноактрисой в мире: Джиа Лисса откровенно рассказала о работе своей мечты

А еще о квартире в центре Москвы и съемках в джунглях и у Эйфелевой башни
Богдан Орлов
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Фото: инстаграм @jialissaonlyФото: инстаграм @jialissaonly
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Ижевчанка Юлия*, больше известная под именем Джиа Лисса, откровенно рассказала о своей карьере и детстве Ирине Шихман.

В интервью затронули темы детства девушки, сексуального воспитания в России, работе мечты и подарках от поклонников.

Сегодня Джиа Лисса – одна из самых высокооплачиваемых моделей в Европе. Сейчас она живет в центре Москвы, в квартире, которую купил ей фанат.

– Он написал: «Я восхищаюсь твоим творчеством – проси все что хочешь». Я сказала, что хотела бы жить в Москве. Он дал три квартиры на выбор, я выбрала эту. Он очень влиятельный человек, я бы не хотела поднимать эту тему, – рассказала девушка в интервью.

Хотя всего несколько лет назад она жила в обычной ижевской семье.

– Она когда была в Ижевске, пришла в свою школу, рассказала своей учительнице, кем работает, и та заплакала. – Поделился знакомый Джии Юрий**. – Я не понимаю этого, на самом деле. Мне все равно, кем человек работает. С ней приятно поговорить на любую тему, она очень умная и отзывчивая. Наверное, одна из самых интересных людей, с кем я когда-либо общался.

Будучи старшеклассницей, Джиа ушла из дома из-за разногласий с родителями.

– Родители в маленьком городе в России, они про это не разговаривают. Все мое сексуальное воспитание закончилось на том, что в 14 лет папа принес мне презервативы и сказал: «Ну, ты будь там аккуратна». Я очень люблю свою маму, мы с ней прошли очень длинную работу над отношениями, я не хочу про нее говорить плохо. Я тоже была не права, у меня было повышенное чувство справедливости, был юношеский максимализм, я считала, что все лучше всех знаю. И моей маме тоже было со мной трудно, – сказала она в интервью.

Сейчас, по словам девушки, она нашла свою работу мечты, хотя ей регулярно предлагают отказаться от нее, потому что «она слишком милая для порно». Принимать предложения она не готова, потому что ей нравится сниматься и быть в разных концах света – у Эйфелевой башни, в джунглях.

Интервью можно посмотреть по ссылке.

*согласно открытым источникам

**имя изменено

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ИСТОЧНИК KP.RU

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