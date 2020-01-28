ХК «Ижсталь» обыграла команду из Казахстана

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:35:11+03:00

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В Казахстане прошла встреча ХК «Ижсталь» и местной команды «Номад», которая завершилась победой сталеваров со счетом 3:4. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В первом периоде хозяева льда забили сразу два гола, сталевары сравняли счет во втором периоде, а на 28-ой минуте забили третий гол. Хозяева льда не собирались просто так сдаваться и вновь сравняли счет. В овертайме «Ижсталь» вырвала победу.

- Очень долго ждали этого матча, пришлось даже два раза сюда возвращаться. Нам пришлось всё это перетерпеть, было очень тяжело. Но ребята молодцы. Хороший матч. Не без ошибок, конечно. Начало плохое, второй период идеальный по игре. Третий период равный был. Соперник забил, довели дело до овертайма. В овертайме нам улыбнулась удача. Ключевым моментом в игре, наверное, был отрезок «три на пять» в конце третьего периода. Мы выстояли, и хоккейный бог нас вознаградил победой в овертайме. Всю команду и болельщиков «Ижстали» с победой, - отметил главный тренер Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU