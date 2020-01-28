Школьники из Ижевска поедут в Волгоград на годовщину Победы в Сталинградской битве

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:10:24+03:00

Всего из Ижевска в город-герой поедут 45 школьников

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45 школьников Ижевска поедут в Волгоград на годовщину Победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба города.

- 2 февраля Волгоград отметит 77-ю годовщину Победы в Сталинградской битве. На праздничные мероприятия в город-герой отправятся 45 юных историков, туристов, краеведов, курсантов «Школа полиции «СтрИж», - говорится в сообщении.

Волгоградские юные туристы, краеведы и экскурсоводы приготовили ижевским ребятам насыщенную программу. Также в рамках визита планируется участие в круглом столе, где будут обсуждаться перспективы межрегионального образовательного туризма.

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ИСТОЧНИК KP.RU