Как жителям Удмуртии уберечь свои деньги от мошенников

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:08:01+03:00

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28 января в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) следователь Денис Тарасов и зам.управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Герман Бадягин рассказали, как уберечь свои деньги от действий мошенников.

Чем дольше вы разговариваете с мошенником, тем больше шансов попасть на их удочку 00:00 00:00

- Мошенники пользуются социальной инженерией, владеют психологическими приемами. Когда злоумышленник звонит человеку, он играет на страхе, сообщает, что будут потеряны деньги. Обычно они представляются сотрудниками банка, говорят, что деньги нужно перевести на безопасный счет, доверчивые граждане самостоятельно переводят деньги, - сказал Герман Бадягин.

В первую очередь, нужно немедленно прекратить разговор, потому что чем дольше вы разговариваете, тем больше шансов, что вас обманут.

Кстати, мошенники не выбирают отдельных людей, а обзванивают все номера, они даже не знают есть ли у человека банковская карта.

О чем еще рассказали специалисты можно послушать в полной записи эфира.

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ИСТОЧНИК KP.RU